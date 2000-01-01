المغرب يوقع اتفاق مع شركة إسرائيلية للتنقيب عن النفط بالداخلة

أعلنت شركة "راتيو بتروليوم" الإسرائيلية المختصة في التنقيب عن النفط، أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تحصل بموجبها على ترخيص حصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة" على طول ساحل المحيط الأطلسي.

وسيكون بإمكان الشركة التنقيب في المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، في الحقل الذي تبلغ مساحته أكثر من 129 ألف كيلومتر مربع .

وتنتظر الشركة الإسرائيلية موافقة الحكومة المغربية لكي تبدأ أعمال التنقيب التي يشير الاتفاق إلى أنها ستستمر لمدة ثماني سنوات.