الجيش الجزائري يدعو الشعب إلى التعبئة ضد المغرب

دعت مجلة الجيش الجزائري في افتتاحيتها لشهر يناير 2021، إلى "التفاف كل المواطنين الغيورين والمدافعين على بلادهـم حول دولتهم وجيشهم لإفشال وإحباط المناورات المفضوحة التي عودتنا المملكة على انتهاجها".

وأضافت المجلة التي دأبت على مهاجمة المغرب في جل افتتاحياتها أن المجال الإقليمي للبلاد "يشهد تعدد التهديدات والمخاطر المرتبطة بانتشار الجماعات الإرهابية والجرائم ذات الصلة، مع تنامي الأجندات الأجنبية والتواجد العسكري وتكريس الخدامة الاستراتيجية المغربية للمشروع الصهيوني".

وتابعت أن التوترات الإقليمية زادت "خاصة مع تعقد المعضلات الأمنية في الساحل وليبيا وعودة جبهة البوليساريو للعمل المسلح".

وأضافت أنه "بالنظر إلى تردي الوضع الإقليمي على طول شريط حدودنا، إضافة إلى استهداف بعض الأطراف مؤخرا لأمن المنطقة، فإن هذه التهديدات، وإن كانت غير مباشرة، تعنينا وتدفعنا لمواجهتها ونسفها".