الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا يؤكد دعمه وتضامنه مع المغرب في قضية وحدته الترابية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا سعود الحجيلان عن دعم الاتحاد وتضامنه مع المملكة المغربية في قضية وحدتها الترابية.

وقال الحجيلان، في تصريحات أوردتها صحف محلية، اليوم الأحد، إن الاتحاد سينظم، في هذا الإطار، مؤتمرا دوليا يضم أكثر من 60 مركزية نقابية من أزيد من 40 دولة لدعم المملكة المغربية، مؤكداً سيادة المغرب على كامل أراضيه بالصحراء المغربية.

و أكد الحجيلان "تضامن الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وافريقيا مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي"، مؤكدا تأييد الاتحاد لجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وتأتي مبادرة الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا في وقت جدد فيه الاتحاد البرلماني العربي، أول أمس الجمعة، تأكيده على مواقفه الداعمة لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، مشددا على مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.