Groupe OCP. Dakhla: l’entrepreneuriat à l’honneur de la 2e édition du «Dakhla Business Challenge»

Pour la seconde fois consécutive, la ville de Dakhla accueille ce vendredi 13 décembre la compétition «Dakhla Business Challenge», à l’initiative du centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center «DLC».

Ce rendez-vous des graines d’entrepreneurs vient couronner les efforts d’investissement engagés dans le programme entrepreneuriat du «DLC», qui bénéficie aux jeunes porteurs d’idées dans la région, souligne le groupe OCP dans un communiqué.

La seconde édition du Business Challenge, à l’instar de la première, lancée en 2018, met en avant de nouveaux talents et surtout de nouvelles idées de projets économiques pour la région.

Ils seront ainsi 13 entrepreneurs, 5 femmes et 8 hommes, à se présenter devant un jury spécialisé et en présence des représentants de l’écosystème local, pour défendre leurs projets. Au total, 11 projets économiques couvrant différents secteurs (valorisation des produits de la mer, agroalimentaire, artisanat, tourisme, services et autres) seront exposés et soumis à l’évaluation du jury pour en désigner les meilleurs.

En plus de l’effort à mettre les talents en avant lors du «Business Challenge», les porteurs de projets qui concrétisent leurs projets continuent à profiter des prestations du Centre de formation. Il leur offre un accompagnement toujours individualisé dont l’objectif est de suivre le démarrage et le développement de leurs activités, leurs réalisations ainsi que les challenges auxquels ils feront face.

Le Centre leur dédie aussi un soutien à différents niveaux: prises de décisions commerciales, organisation de la production, suivi de la gestion comptable et financière et tous les sujets spécifiques auquel chaque entrepreneur fait face.

La phase post-création prévoit aussi une mise en réseau des jeunes entrepreneurs avec leurs marchés respectifs en vue de favoriser la réalisation d’affaires et la croissance de l’entreprise nouvellement créée, pour le développement d’une forte compétitivité.