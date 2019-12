Voici la liste des séparatistes de l’intérieur qui assistent au 15e congrès du Polisario

Comme ils en ont pris l’habitude depuis quelques années, des séparatistes de l’intérieur ont pris la direction de Tindouf pour assister au 15e congrès du Polisario. En voici la liste intégrale.

Selon nos sources, plus de 40 sahraouis, connus pour leur activisme séparatiste, ont effectué le voyage Casablanca-Alger dans la nuit de jeudi à vendredi pour assister au 15e congrès du Polisario prévu du 19 au 23 décembre. Parmi les séparatistes de l’intérieur qui ont mis le cap sur Alger avant de continuer vers Tindouf, on retrouve les «irréductibles» Salem Tamek, Mohamed Dadach, Soltana Khaya ou encore Cheikh Amidan et Brahim Sebbar.

Comme d’habitude aussi, ce groupe de séparatistes se compose d’individus issus de plusieurs villes du Sahara Marocain. Sur le sol algérien (on sait évidemment qui régale), ce sera pour eux l’occasion de recharger leurs batteries de haine envers le Maroc, voire mettre en place de nouveaux plans pour semer la zizanie au Sahara une fois qu’ils auront accompli leur «mission» à Tindouf.

Pour rappel, les séparatistes de l’intérieur ne trouvent aucune gêne à se montrer aux côtés de leurs parrains de l’autre côté de la frontière, voire se faire prendre en photo avec des Kalachnikov à la main comme ils le font d’ailleurs lors de l’université de Boumerdès.

Voici la liste intégrale de ceux et celles qui prennent part à la nouvelle fuite en avant de la bande à Brahim Ghali, car c’est de cela qu’il s’agit:

1- Ali Salem Tamek.

2- Mohamed Dadach.

3- Ali Saadouni.

4- Soultana Khaya.

5- Oum Saad Ezzaoui.

6- Lalla Nguia Cheikhi.

7- Deich Daffi.

8- Oum Saad Bouryal.

9- Mohamed Chtouki.

10- Mohamed Salem Dahi.

11- Ajna Ghalli.

12- Amidan Cheikh.

13- El Bachir Dkhili.

14- Soukaina El Idrissi.

15- Sallam El Madkouri.

16- El Kouria Essaadi.

17- Ahmed Salem Fahime.

18- Mbarek Fahimi.

19- Gjmoula Ismaili.

20- Idagja Lachgar.

21- Najem Sidi.

22- Eddahba Targui.

23- Sahel Yegou.

24- Bachri Bentaleb.

25- Bombi Fakir.

26- Laarabi El Bakkay.

27- Hamma El Qotb.

28- Salah Eddine Bassir.

29- Babba El Baillal.

30- Ali Boujlal.

31- Abahazem Bachraya.

32- Fatima Dahouar.

33- Hamdi Habbadi.

34- Sidi El Hiba Habibi.

35- Saidati Haimmad.

36- Slima Limame.

37- Brahim Sabbar.

38- Salha Boutanguiza.

39- Smaili El Bachir.

40- Laghrid El Batoul.

41- Mohamed Mayara.

42- Mina Baâli.

43- Brahim Benjamaa.

44- Taki El Machdoufi.

Par Mohammed Boudarham