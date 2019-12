La nouvelle loi de finances US consacre la souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’aide américaine octroyée au Maroc au titre de l’année 2020 couvrira tout le territoire national, Sahara compris. Une décision qui consacre la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. Détails.

Les États-Unis actent une nouvelle fois la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. C’est ce qui ressort de la nouvelle loi de finances US, qui a été adoptée, pas plus tard que mardi 17 décembre 2019, par la Chambre des représentants des États-Unis.

Dans l’article relatif à l’aide américaine au Maroc tel qu’énoncé sous le Titre VII libellé «General Provisions» dans la section dédiée au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, il est ainsi écrit noir sur blanc: "Les fonds alloués, sous le titre "Assistance au développement” et “Fonds de soutien économique” dans la présente Loi, seront rendus disponibles pour assistance au profit du Sahara Occidental: sous réserve que, pas plus tard que 90 jours après la promulgation de la présente Loi et avant l'engagement de tels fonds, le Secrétaire d'Etat, en consultation avec l'Administrateur de l'USAID, consulte le Comité de la répartition des budgets (Committees on Appropriations) sur l'usage prévu pour ces fonds».

Cette décision, tout comme celle prise au titre de l’exercice 2019 qui s’achève, est d’une importance politique telle qu’elle émane des représentants de la Nation américaine, sans compter ses retombées financières positives pour le Maroc, et ses provinces sahariennes particulièrement.

Le présent projet de Loi a été soumis au Sénat pour adoption avant d’être envoyé au président Donald Trump qui devra le signer pour entrer en vigueur.

Pour rappel, l'Administration américaine soutient clairement l'Initiative du Maroc pour l'octroi d'un statut d'autonomie au Sahara, en tant qu'alternative politique sérieuse et crédible au conflit créé autour du Sahara marocain.

Par M'Hamed Hamrouch