18 villes italiennes apportent leur soutien à l'Initiative d’autonomie

Dix-huit communes italiennes du Canavais ont exprimé leur soutien à l’Initiative d'autonomie au Sahara marocain.

Dans une déclaration conjointe, 18 maires des communes italiennes de Canavais, appartenant à la région du Piemonte, «se sont félicités du processus de régionalisation avancée qui prévoit une politique nouvelle et plus dynamique dans la gestion territoriale».

A cet effet, les communes italiennes ont manifesté leur engagement à accompagner ce processus « dont l’Initiative d’autonomie au Sahara marocain occupe une position centrale ».

Les 18 représentants des communes italiennes expriment, également, leur haute appréciation de l'évolution positive constatée au Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, en matière de consolidation de la démocratie, des droits de l’Homme, de la liberté d'entreprendre, du progrès économique, de la promotion de la condition de la femme et de la défense du dialogue interculturel.

Par ailleurs, les 18 communes italiennes considèrent que la présence sur le territoire italien d'une communauté marocaine participant de façon active au développement économique aux niveaux régional et local, représente un modèle d'intégration et d’entente.

Cette déclaration conjointe entre les communes du Canavais et l'ambassade du Maroc en Italie s'inscrit dans l’esprit du Partenariat Stratégique entre le Maroc et l'Italie signé à Rabat le 1er novembre 2019 et fait suite à la rencontre institutionnelle qui a eu lieu le 25 janvier 2020 à Rivarolo Canavese pour identifier les secteurs de coopération décentralisée en matière économique et de gestion locale.

Cette déclaration a été signée par les communes de Bairo, Bosconero, Castellamonte, Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Levone, Lusigliè, Montalenghe, Oglianico, Ozegna, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giusto Canavese, San Ponso, Torre Canavese et Valperga.