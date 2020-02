L'ouverture d'un consulat à Laâyoune, un acte qui "va dans le sens de l'histoire"

L'ouverture d'un consulat général à Laâyoune est un acte qui "va dans le sens de l'histoire" et s'inscrit dans la continuité de la position constante de la Côte d'Ivoire sur la marocanité du Sahara, a affirmé mardi son ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Ally Coulibaly.

La décision d'ouvrir une représentation diplomatique dans les provinces du Sud du Royaume "s'inscrit dans le cadre de la politique audacieuse et pragmatique que nous avons toujours défendue, partout dans les cénacles internationaux, à savoir la marocanité du Sahara. Ainsi, nous pensons aller dans le sens de l'histoire", a indiqué le ministre ivoirien lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

"Par ricochet, il va sans dire que la Côte d'Ivoire soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc, plan qu'elle trouve sérieux et crédible", a-t-il dit.

Il a fait remarquer que l'inauguration de cette représentation diplomatique à Laâyoune, "la ville la plus importante du Sahara marocain", à la porte de l'Afrique, "c'est incontestablement une nouvelle pierre blanche dans les relations exceptionnelles qu'entretiennent depuis plusieurs décennies deux pays frères qui s'apprécient et se respectent", précisant que cet acte traduit le caractère "exemplaire et privilégié" des liens entre les deux pays.

Pour le ministre ivoirien, cette décision est "la preuve de l'indéfectible amitié" du peuple ivoirien à l'endroit du peuple marocain et du "sentiment d'affection personnelle qu'il porte à Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Cette cérémonie "magnifie" la coopération bilatérale entre les deux pays "hissée à un niveau jamais atteint par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Alassane Ouattara", a-t-il dit soulignant que grâce à la vision et au leadership des deux chefs d'Etat, "l'axe Rabat-Yamoussoukro est devenu un modèle de coopération Sud-Sud au grand bénéficie de nos opérateurs économiques et de nos peuples respectifs".

"Quoi donc de plus normal que d'associer Laâyoune et le consulat général qu'elle va abriter à cette dynamique pour être à la dimension des relations multiformes qu'entretiennent depuis plus d'un demi-siècle nos deux pays", a-t-il déclaré.

Après avoir salué la décision du Maroc d'octroyer 30 bourses supplémentaires aux étudiants ivoiriens pour suivre leur formation à Laâyoune, le ministre a relevé que ce consulat va assurer une "plus grande représentativité" de la Côte d'Ivoire dans les trois régions du Sud marocain, à savoir Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab.

En prenant une telle décision, a-t-il expliqué, la "noble" ambition du gouvernement ivoirien est de rapprocher davantage l'administration consulaire des ressortissants ivoiriens vivant dans ces trois régions et de renforcer leur protection consulaire.

M. Coulibaly a fait observer que l'initiative prise par la Côte d'Ivoire d'ouvrir un consulat dans les provinces du Sahara marocain "lui permet d'adapter ses approches aux évolutions de l'environnement économique et financier du Maroc".