Le Royaume Uni tacle l'Algérie

Le Gouvernement du Royaume-Uni, qui ne reconnaît absolument pas la «rasd», a réaffirmé une fois encore devant les parlementaires anglais, qu’il ne considère pas le Sahara marocain comme étant «occupé» par le Maroc !…

En effet, le Lundi 24 février à Londres, en réponse à une question qui lui a été insidieusement posée par un certain député travailliste « pro-polisario », Monsieur James Cleverly, ministre d’État britannique au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord a réaffirmé d’une manière, on ne peut plus claire, que : «L’accord d’association entre le Maroc et la Grande-Bretagne traite les produits originaires du Sahara occidental de la même manière que l’accord d’association Maroc-Union Européenne, qui ne fait pas de différence là-dessus»…

Rappelons que le 26 octobre 2019, le Royaume-Uni avait déjà signé avec le Maroc un accord d’association visant à assurer la continuité des relations entre les deux pays suite à la sortie de la GB de l’Union européenne !…

Autrement dit, le Polisario et son Mentor, viennent de recevoir de la part du gouvernement anglais, une magistrale gifle diplomatique !