Covid-19 : Le Polisario a fini par admettre la réception de 12 M$ d’aides internationales

La crise sanitaire est une aubaine pour la direction du Polisario. Elle lui a permis de bénéficier de 12 millions de dollars d’aides internationales en seulement quelques mois, indique le site Futuro Sahara. Une somme importante qui n’est pas sans soulever des interrogation au sein de la population des camps de Tindouf alors que les hôpitaux manquent cruellement de matériels basiques pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, ajoute la même source.

En vue d’endiguer les questions embarrasantes et éviter qu’elles n'alimentent des poches de contestation, le croissant rouge sahraoui vient de briser son silence en révélant le détail des aides que le Front a reçu durant les derniers mois dont notamment : 5 M€ de la part de l’Union européenne ; 2 M$ de l’Allemagne ; 1,9 M$ de la Suisse ; 400 mille $ du Canada ; 3 M Couronnes norvégiennes (~ 283 000 €) ; 5M Couronnes suédoises (~ 486 000 €) ; 320 mille € de l’Italie et 607 mille € de quelques régions autonomes en Espagne. A cette liste en monnaies sonnantes et trébuchantes s'ajoutent les 300 tonnes de denrées alimentaires et médicales envoyées par l'Algérie pendant le Ramadan.

Il est peu probable que cet exercice de «transparence» auquel s’est livré le croissant rouge sahraoui fasse taire les interrogations, alors que la population des camps n'a toujours pas vu l’impact concret de ces 12 M$ sur son quotidien.