Le nouveau président de la Chambre des représentants colombienne réaffirme son "plein appui" à l'intégrité territoriale du Maroc

Le nouveau président de la Chambre des représentants colombienne, Germán Alcides Blanco Álvarez, a réaffirmé, mercredi à Bogotá, son "plein appui" aux intérêts suprêmes du Maroc notamment la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

M. Germán Blanco a réitéré sa position soutenant la cause nationale du Maroc lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Royaume en Colombie, Mme Farida Loudaya, au cours de laquelle les deux parties ont examiné nombre de questions intéressant les deux pays, en particulier les moyens de promouvoir la coopération parlementaire bilatérale.

Il est à rappeler à cet égard que le responsable colombien, qui fut l’un des nombreux parlementaires signataires de la résolution adoptée le 5 décembre 2018 par le Congrès colombien soutenant la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc, avait déclaré, en sa qualité de porte-parole de la délégation parlementaire colombienne qui s’était rendue au Maroc du 23 février au 2 mars 2019, que "le soutien et le respect de l’intégrité territoriale d’un Etat ami est le minimum que nous puissions faire à l’endroit d’un allié stratégique comme le Maroc".

Lors de ses entretiens avec Mme Loudaya, tenus au siège de l’ambassade du Maroc, le nouveau président de la Chambre des représentants colombienne, issu du Parti conservateur, une formation politique de droite qui occupe une place centrale sur l’échiquier politique colombien, a également exprimé sa vive volonté de conférer, durant sa présidence, un nouvel élan aux relations de coopération déjà exemplaires entre les institutions législatives des deux pays.

M. Germán Blanco, récemment élu à la tête de la Chambre basse du Congrès colombien pour la période législative 2020-2021, a également manifesté sa profonde admiration pour les nombreuses réformes et les grands projets d’infrastructure réalisés au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu’il a eu l’occasion de constater de visu lors de la visite de travail qu’il a effectuée au Maroc, avec la délégation parlementaire de son pays.

Lors de cette rencontre, Mme Farida Loudaya et M. Germán Blanco ont exprimé leur profonde satisfaction quant aux relations de coopération maroco-colombiennes, qui ont gagné en profondeur et se sont considérablement enrichies et diversifiées grâce à un dialogue politique constant et constructif et une volonté commune de poursuivre la consolidation du partenariat d’exception unissant les deux pays dans différents domaines.

Les deux parties ont, par ailleurs, souligné la contribution active de la coopération parlementaire dans la dynamique positive qui a marqué les relations bilatérales durant ces dernières années, notamment à travers la réactivation et l’élargissement du groupe d’amitié parlementaire en septembre 2019, l’échange fréquent de visites entre les délégations parlementaires des deux pays et le développement d’une coopération institutionnalisée par la signature du mémorandum d’entente le 25 février 2019 entre les Chambres de représentants des deux pays.

Elles ont en outre mis en exergue l’importance de l’intensification de la coordination interparlementaire concernant les questions d’intérêt commun, ainsi que le soutien à toutes les initiatives de nature à renforcer les relations distinguées liant les deux peuples amis.