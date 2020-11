L'ouverture de Consulats africains dans les provinces du Sud, une « victoire diplomatique » pour le Maroc (magazine espagnol)

L’ouverture de Consulats généraux de plusieurs pays africains dans les provinces du Sud du Royaume constitue "une victoire diplomatique pour le Maroc en ce qui concerne sa souveraineté sur le Sahara", souligne, mercredi, le magazine espagnol "Atalayar".

"Le fait que 15 pays aient ouvert un consulat dans le territoire du Sahara au Maroc est un changement important dans la position de ces pays africains" vis-à-vis du soutien de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, affirme "Atalayar", spécialisé dans les questions du Maghreb, assurant que le Maroc reçoit de plus en plus de soutien concernant la question du Sahara.

Pour la revue espagnole, "le fait que chaque jour, de plus en plus de pays africains soutiennent la marocanité du Sahara, avec des gestes diplomatiques est une autre victoire pour le Maroc, qui bénéficie d'un plus grand soutien international".

Alors que davantage de pays reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la pseudo "rasd" reçoit de moins en moins de soutien, fait observer la publication, notant que depuis 2011 aucun pays n’a annoncé sa reconnaissance de cette entité fantoche.

Par ailleurs, l’auteur de l’article souligne qu’un "rapprochement sans précédent" a été opéré entre le Maroc et les pays africains, notamment depuis le retour du Royaume au sein de l’Union Africaine (UA), ajoutant que cette cadence a été renforcée lors des dernières semaines avec l’ouverture de consulats généraux de pays africains dans le sud marocain et la signature d’accords de coopération avec plusieurs pays du continent.