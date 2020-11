Comité des femmes du parti révolutionnaire mexicain: la solution passe par le plan d’autonomie

Le conflit artificiel autour du Sahara marocain ne sera résolu qu’à travers le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour les provinces du sud, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué le Comité directeur des femmes de la côte du Pacifique issu du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), l’une des principales forces politiques du Mexique.

"La question du Sahara ne sera résolue qu’à travers le plan d'autonomie dans le cadre de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Maroc", a souligné le Comité dans un communiqué.

Par ailleurs, le Comité a salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion des droits de l’Homme et de l'égalité homme-femme, ajoutant que "le leadership féminin dans l'État d’Oaxaca et au Maroc reflète le rôle de la femme dans le développement".

Le Comité a aussi souligné "le rôle de la femme sahraouie et son attachement à sa marocanité", mettant en avant les progrès réalisés dans les provinces du sud, notamment en matière d’infrastructures, de développement urbain et d’éducation.

"Le Comité directeur des femmes de la côte du Pacifique du PRI appelle à renforcer les relations diplomatiques et économiques entre le Maroc et la République mexicaine, en particulier avec l'Etat d'Oaxaca et son Parlement dans le cadre de la diplomatie parlementaire", lit-on dans le communiqué signé par la présidente du Comité directeur des femmes de la côte du Pacifique du PRI, Guadalupe Urban.

Dans ce sillage, le Comité a affirmé sa disposition à effectuer une visite dans les provinces du sud du Royaume qui ont connu plusieurs progrès à différents niveaux.