El Guergarate : L'OCI appuie les mesures prises par le Maroc pour sécuriser le flux des biens et des personnes

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a affirmé son appui aux mesures prises par le "Royaume du Maroc pour sécuriser le flux des biens et des personnes au niveau de la zone tampon d'El Guergarate dans le Sahara marocain".



Dans un communiqué publié samedi, l'OCI dit "condamner tout acte menaçant la libre circulation dans cette zone reliant le Maroc et la Mauritanie".



L'Organisation, ajoute la même source, "appelle à la retenue, à la non-escalade et au respect des résolutions de la légalité internationale".



Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, selon un communiqué de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales.