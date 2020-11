Le président du Parlement arabe exprime sa solidarité et son soutien total au Maroc

Le président du Parlement arabe, Adel Abdel Rahmane Al-Asoumi, a exprimé sa solidarité et son soutien total au Maroc dans toutes les mesures qu'il entreprend pour protéger ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et sa sécurité.

Dans un communiqué publié samedi, M. Al-Asoumi, a souligné son soutien à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de mettre fin à l'incursion illégale dans la zone tampon d'El Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie afin de sécuriser la circulation naturelle des personnes et du trafic commercial entre les deux pays voisins.



Il a exprimé également sa condamnation et sa dénonciation de toutes pratiques menaçant le trafic dans cette zone vitale entre le Maroc et la Mauritanie.



D'autre part, le président du Parlement arabe a appelé à la retenue et à la non-escalade, conformément aux résolutions pertinentes sur la légitimité internationale.