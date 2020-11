Le groupe des Verts au Parlement européen salue l'attachement du Maroc au cessez-le-feu

«Parce qu’il est vital de préserver la stabilité politique, économique de la région, je salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu », a souligné le député européen Mounir Satouri dans un tweet au nom du groupe des Verts au Parlement européen, notant que «la libre circulation des personnes et des biens n’est pas négociable».



Le député européen a affirmé dans ce contexte que «l’Europe doit encourager la relance du processus politique» pour le règlement définit du conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Auparavant, le Commissaire européen chargé du Voisinage et de l'Elargissement Olivér Várhelyi avait salué l’attachement du Maroc au cessez-le-feu.



«Je salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu. Garantir la libre circulation des personnes et des biens est fondamentale», a déclaré M. Várhelyi sur son compte twitter, notant que "les tensions doivent laisser la place au processus politique" et qu’il est «primordial de préserver la stabilité politique et économique du voisinage».



Plusieurs personnalités politiques européennes et des experts ont souligné le caractère légitime de l’intervention des Forces Armées Royales pour sécuriser le passage reliant le Maroc et la Mauritanie via la zone tampon de Guergarate, rappelle-t-on.



Ils ont également dénoncé les agissements du polisario, soutenu par l’Algérie et ses actes de provocation à l’encontre de la Minurso.