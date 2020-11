Le Sultanat d'Oman exprime son soutien aux mesures prises par le Maroc pour défendre sa sécurité et sa souveraineté

Le Sultanat d'Oman a réaffirmé, samedi, son soutien aux mesures prises par le "Royaume du Maroc frère" pour défendre sa sécurité et sa souveraineté sur ses terres et garantir la libre circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guergarate.





Le ministère omanais des affaires étrangères a réitéré, dans un communiqué, le soutien du Sultanat d'Oman des efforts déployés par les Nations unies pour consolider la paix et la stabilité dans cette zone.



Les Forces Armées Royales (FAR) ont procédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à la mise en place d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guerguarate, reliant le Maroc à la Mauritanie, a indiqué vendredi un communiqué de l'Etat Major Général des Forces Armées Royales.



"Suite au blocage par une soixantaine de personnes encadrées, par des miliciens armés du polisario, de l'axe routier traversant la zone tampon de Guerguarate reliant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, et l’interdiction du droit de passage, les Forces Armées Royales procèdent à la mise en place d’un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers cet axe", a précisé la même source.