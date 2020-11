Le CCME lance une formation sur le plaidoyer au sujet du Sahara au profit des MRE

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) lancera, lundi prochain, un projet de formation visant à qualifier les Marocains du monde sur le plaidoyer au sujet de la question du Sahara marocain.

Motivé par la nécessité d'intensifier les efforts, de mettre en réseau les expertises et de valoriser les ressources scientifiques, humaines et matérielles, ce projet est destiné aux étudiants et professeurs marocains à l'étranger, aux cadres des associations, ainsi qu'aux militants de la société civile et ceux actifs sur les réseaux sociaux, pour le développement de leurs capacités de plaidoyer, précise le Conseil dans un communiqué.

Des programmes de formation ont été élaborés en quatre langues, dans une première phase, à savoir l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais, ajoute le communiqué, notant qu'une équipe scientifique travaille sur d'autres langues. Dans le cadre de ce programme de formation, élaboré en partenariat avec plusieurs universités marocaines, un accord de coopération et de partenariat sera signé entre le Conseil et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, selon la même source.

L'accord vise notamment à valoriser les efforts de recherche scientifique liée aux problématiques des Marocains du monde, à permettre à cette catégorie de citoyens d'accéder aux services scientifiques et de formation fournis par la Faculté de droit de Rabat-Agdal. Il s'agit aussi de permettre aux étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal de bénéficier de ces accords et aux étudiants marocains des différentes universités du monde de bénéficier de bourses et de relations scientifiques avec les étudiants de la Faculté de droit Rabat-Agdal.