La sécurisation réussie du passage d'El Guerguarat a donné lieu à une "réalité diplomatique et politique nouvelle" (M. El Otmani)

La sécurisation réussie du passage d'El Guerguarat a donné lieu à une “réalité diplomatique et politique nouvelle”, a souligné, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement tenu par visioconférence, M. El Otmani a mis en avant cette opération salvatrice menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que cette intervention audacieuse s'est démarquée par la sagesse, la fermeté et la perspicacité.

Cité dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil par M. Saaid Amzazi, porte-parole du gouvernement, M. El Otmani a également relevé que tout le monde s'est mobilisé et a exprimé ses positions et son enthousiasme pour soutenir la diplomatie nationale ainsi que tous les efforts déployés par le Royaume, notant que cette intervention, au service de la Nation, de la paix et de la stabilité dans la région, a été hautement saluée de par le monde.

"Le passage d'El Guerguarat n'est ni un passage purement marocain, ni un passage purement mauritanien et ne relie pas que le Maroc et la Mauritanie, mais se veut plutôt une route internationale reliant le nord et le sud", a rappelé le Chef du gouvernement.

Cette réalité a incité de nombreux amis et frères du Maroc à exprimer, par le biais de communiqués et de manière inédite, leur soutien sans équivoque à cette intervention, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara, a-t-il indiqué, tout en remerciant tous les amis et frères pour leurs positions. Il a également salué la décision de certains pays d’ouvrir plus de consulats dans les provinces du Sud du Royaume.

Parmi les aspects de l’unanimité nationale autour de cette question, M. El Otmani a mentionné la dernière session de la Chambre des Représentants marquée par un consensus politique, saluant par la même les partis, les instances et organisations parallèles, la société civile, les chercheurs, les universités et les centres d’études, qui se sont mobilisés à travers des communiqués, des séminaires et des manifestations, ou sous forme de visites effectuées dans les provinces du Sud pour réitérer la solidarité et la mobilisation derrière SM le Roi, que Dieu Le préserve, en vue de défendre l'intégrité nationale et les droits marocains, ainsi que pour confirmer le caractère sûr de la zone, contrairement aux calomnies et contre-vérités avancées par les ennemis.

Ces développements, a-t-il relevé, "ont mis en colère les ennemis et leur ont infligé de graves dommages", puisqu'ils n'ont trouvé d'autre moyen que la fuite en avant, les accusations infondées, les fake news à travers des vidéos et des images qui n’ont aucun rapport avec la zone d'El Gueguarat.

M. El Otmani a, de même, souligné que les médias nationaux, officiels et populaires par le biais des réseaux sociaux, ont fait face, avec un esprit de patriotisme, à ces calomnies et ont exposé au grand jour les allégations des ennemis.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a indiqué que les Marocains mènent une bataille contre la pandémie du nouveau coronavirus et ses répercussions, ajoutant que les préparations sérieuses et minutieuses à l’opération de vaccination sont en cours, et ce depuis que SM le Roi a donné Ses hautes Instructions pour lancer et réussir cette campagne et depuis que la stratégie intégrée préparée par le ministère de la Santé avec la participation de tous les départements, a été présentée au Souverain.

A cet égard, M. El Otmani a tenu à assurer les citoyennes et citoyens que le vaccin choisi par le Royaume est un vaccin sûr et efficace, de l’avis des experts, de la Commission scientifique marocaine et des autorités compétentes, souhaitant que tout un chacun contribue à la réussite de cette opération qui constituera un revirement de taille face à la pandémie, notamment aux niveaux sanitaire et social.

Il a aussi évoqué le plan de la relance économique, lancé par SM le Roi Mohammed VI, à travers un nombre de Hautes Directives que le gouvernement a veillé à prendre en compte dans le projet de loi de finances de 2021 et dans d'autres projets de loi pertinents.

Le Chef du gouvernement a fait valoir que la bataille pour développer et améliorer les conditions de vie des citoyens dans les provinces du Sud, et toutes les régions du Royaume se poursuit, saluant les départements gouvernementaux, les parties prenantes, les responsables et les élites locales qui contribuent au processus de développement en général, et œuvrent pour faire face aux répercussions de la pandémie en particulier.