Le CCG apporte un ferme soutien au Maroc (Déclaration finale)

Dans sa déclaration finale, à l’issue de la 41ème réunion dans la ville saoudienne d’Al-Ula, le Conseil de coopération du Golfe a apporté un ferme soutien au Maroc et à son intégrité territoriale.

«Le Conseil insiste sur l’importance du partenariat stratégique spécial entre le Conseil de coopération et le Royaume du Maroc et appelle à intensifier les efforts pour concrétiser les plans d’action convenus dans le cadre de ce partenariat stratégique», lit-on dans le texte de cette déclaration finale qui clôt une réunion historique marquant le début d’une réconciliation entre les pays du CCG et le Qatar.

«Le Conseil rappelle ses positions et ses décisions immuables appuyant la souveraineté du Maroc et son intégrité territoriale», poursuit le texte de cette déclaration.

Par la même occasion, et noir sur blanc, les pays du CCG affirment soutenir les mesures entreprises par le Royaume du Maroc pour imposer le respect de la libre circulation des biens et des personnes au passage d’El Gueguerat, s’inscrivant ainsi contre toutes les acions ou pratiques visant à influer la libre circulation dans cette zone.

Alliés du Maroc, les pays du CCG ont été parmi les premiers à saluer l’intervention du Maroc dans la zone d’El Guerguerat. Ils ont aussi exprimé une position sans faille après la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes.