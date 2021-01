La question du Sahara marocain connaît un nouveau tournant avec des objectifs et des paramètres clairs (M. Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a déclaré, vendredi à Rabat, que la question nationale connaît un “tournant important” avec des paramètres et des objectifs clairs, soulignant qu’il n’y a pas de solution en dehors de l’initiative d’autonomie, ni un autre leadership que celui des Nations Unies, ni d’autres moyens que la négociation, en présence de l’ensemble des acteurs concernés, y compris l’Algérie.

Lors d’une Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue en visioconférence, M. Bourita a souligné que la question nationale a connu des développements importants ces derniers mois à la faveur de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que ce soit à travers l’inauguration d’un ensemble de consulats dans les villes de Dakhla et Laâyoune ou encore à travers l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le président américain Donald Trump, qui comprenait un ensemble d’annonces, dont la plus importante était la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur les provinces du sud et l’ouverture d’un consulat américain dans la ville de Dakhla, ainsi que le soutien de l’administration US à la proposition d’autonomie comme l’unique base pour un règlement définitif du différend régional autour du Sahara.

M. Bourita a également souligné, lors de cette Conférence qu’il a co-présidée avec le secrétaire d’État américain adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, que le Maroc, grâce aux actions directes entreprises par SM le Roi, est passé de l’étape de gestion à celle du changement des paramètres de ce dossier, relevant que la communauté internationale a été unanime à souligner qu’il n’y a pas de solution à ce dossier que dans le cadre de l’autonomie sous souveraineté marocaine.

La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud intervient dans un contexte international marqué par l’ouverture de consulats, a-t-il dit, soulignant que l’importance de la décision américaine réside dans le fait qu’elle émane d’un pays membre du Conseil de sécurité.

Le ministre n’a pas manqué, à cette occasion, de rappeler la présence à la conférence d’un autre membre permanent du Conseil de sécurité qui exprime également son soutien.

La position américaine vient donner une forte impulsion au processus onusien, a-t-il fait observer, ajoutant que le processus politique n’est pas une fin en soi mais a une signification et un objectif à savoir parvenir à une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine.

La Conférence ministérielle, qui a connu la présence de 40 pays dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel, a permis de souligner que le soutien du plan d’autonomie est une orientation internationale qui se manifeste soit au niveau des Nations unies à travers les résolutions successives du Conseil de sécurité et les positions exprimées par plusieurs pays dans ce sens, que sur le terrain à travers l’ouverture de consulats, comme expression du soutien de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud, a relevé M. Bourita.