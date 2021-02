Juan Guaidó exprime son plein soutien à la proposition d’autonomie

Le président de l’Assemblée nationale et président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, a exprimé son plein soutien à la proposition d’autonomie au Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté marocaine, qui constitue la seule solution à même de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.

Juan Guaidó a remercié le Roi Mohammed VI et le gouvernement marocain pour leur soutien à la transition démocratique au Venezuela, tout en exprimant son plein soutien à la proposition d’autonomie dans la région du Sahara basée sur la reconnaissance de la souveraineté marocaine et l’intégrité de son territoire, dans les termes que des dizaines de pays ont déjà exprimés dont les États-Unis d’Amérique, selon une déclaration publiée sur le site officiel de l’Assemblée nationale vénézuélienne à l’issue de l’entretien téléphonique qu’a eu jeudi Juan Guaidó avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

A cet égard, Juan Guaidó a plaidé pour « une solution juste, durable et définitive au différend régional autour du Sahara marocain », tout en saluant l’initiative marocaine comme la seule solution à même de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.

De son côté, Nasser Bourita a confirmé la reconnaissance et le soutien du Maroc à l’Assemblée nationale vénézuélienne légitime présidée par Juan Guaidó, qu’il qualifie de « président par intérim », réitérant la position du Maroc au sujet de la crise vénézuélienne.

Le ministre a souligné que la sortie de la crise vénézuélienne passe par des élections libres et démocratiques et avec des garanties internationales, notant qu' »une élection qui ne respecte pas ces principes ne peut être légitime ou valide ».