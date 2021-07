Laayoune accueille un forum d’affaires Maroc-Emirats arabes unis

Le conseil de la région Laayoune-Sakia El Hamra courtise les investisseurs arabes. La grande collectivité territoriale organise un forum des affaires, ce lundi 12 juillet, avec comme invité spécial, les Emirats arabes unis. Abou Dhabi avait inauguré un consulat général dans la capitale du Sahara, le 4 novembre.

Les organisateurs de l'événement ambitionnent de conclure des partenariats avec des décideurs économiques d’Abou Dhabi, essentiellement dans les secteurs de la pêche, l’agriculture, les énergies renouvelables, les mines et le tourisme. Lors de ce forum, sont prévues des visites de grands projets lancés dans la région, notamment le parc éolien d'Akhfennir et des unités industrielles de chimie ainsi que le port d'El Marsa.

Pour rappel, une délégation d’ambassadeurs de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, d’Oman et de la Jordanie s'est rendue, fin juin, à Dakhla Oued-Eddahab et Laayoune-Sakia El Hamra. Deux régions aux énormes potentialités économiques qui intéressent particulièrement les Russes, les Américains, les Turques, les Chinois et les Français.