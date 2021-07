Des experts en informatique de renommée mondiale démontrent la nullité de « Pegasus Project »

La journaliste d'investigation américaine, Kim Zetter, qui est connue pour ses investigations sur des questions énigmatiques liées à la cybersécurité et la sécurité nationale depuis 1999 et auteure de plusieurs livres sur la question s’étonne devant l'omerta entourant les données fournies à « Forbidden Stories ».

« Cette histoire de NSO devient un peu dingue », lance-t-elle. Et d’ajouter : « ce serait formidable si les médias à l'origine de cette histoire pouvaient fournir plus d'informations sur la manière dont ils ont pu vérifier qu'il s'agissait bien d'une liste de cibles ou de cibles potentielles de la NSO, et non d'une liste d'autre chose ».

L’experte souligne aussi si la liste a été obtenue via piratage, il serait bon d'avoir plus d'informations sur l'origine de la liste selon la personne qui l'a divulguée. « Les médias l'ont-ils obtenue d'un courtier en données ou de quelqu'un qui l'a obtenue d'un courtier en données ? La liste leur a-t-elle été communiquée par un pirate informatique ?», demande-t-elle.

Selon la journaliste Kim Zetter, Amnesty dit qu'elle n'a jamais prétendu que la liste était de NSO : « Amnesty International n'a jamais présenté cette liste comme une « NSO Pegasus Spyware List », bien que certains médias du monde l'aient peut-être fait. Liste indicative des clients d’intérêts de l'entreprise »

Amnesty, les journalistes d'investigation et les médias avec lesquels ils travaillent ont clairement indiqué dès le départ dans un langage très clair qu'il s'agit d'une liste de numéros marqués comme des numéros d'intérêt pour les clients de NSO » - ce qui signifie qu'ils sont le genre de personnes que les clients de NSO pourraient aimer espionner

La journaliste Kim Zetter dénonce également le traitement à charge de certains médias en se penchant sur le cas Macron.

Pour le cas de l’experte norvégienne en sécurité informatique, Runa Sandvik qui s’est fait connaître chez Forbes avant de devenir la patronne de la sécurité informatique au New York Times, relève l’incohérence des accusations rapportées par les médias de « Forbiden Stories ». Elle a publié à travers ce tweet 10 extraits d’articles publié par différents médias en soulignant les contradictions concernant les sources citées.