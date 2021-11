"Aux avant-postes"...Dans la ligne de Défense

Pour la première fois une chaîne de télévision nationale est autorisée à filmer «la ligne de défense», dans les provinces du Sud. Ce «mur» fortifié érigé au début des années 80, pour sécuriser les protéger les frontières Sud du Royaume contre toutes formes de menaces : Trafic, immigration illégale et incursions…

Long de plus de 2500 Kilomètres, ce «rempart» est surveillé sans relâche, 24 heures sur 24, par les différentes unités des FAR. Une armée éminemment professionnelle et entièrement dévouée à la nation.

Une vie dédiée à la défense de la patrie et de son territoire

L’équipe de Grand a rencontré les soldats de nos Forces armées royales au sous-secteur d’El Farcia, dans la région d’El Oued Drâa au Sud-Ouest de Zag. Pendant plusieurs jours, le journaliste Adil BOUKHIMA a partagé leur quotidien, escorté leurs patrouilles et suivi leur mission de surveillance des frontières Sud du Royaume.

Mission ponctuée par des exercices d’artillerie, des tirs de précision et d’activités physiques pour entretenir la forme et le moral car malgré les conditions climatiques difficiles, les soldats ne baissent jamais la garde, de jour comme de nuit.