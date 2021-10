Lancement de la plateforme digitale de marketing territorial «LaâyouneConnect.com»

La plateforme «Laâyouneconnect», une initiative financée par le gouvernement américain, a été lancée ce mercredi à Laâyoune en vue de booster l'investissement et le marketing territorial de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du projet «Promouvoir les opportunités économiques de Dakhla et de Laâyoune», financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Initiative de partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Le projet a été mis en œuvre par le bureau d'études et de conseil international JE Austin Associates en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) et il vise à promouvoir les potentialités et les atouts économiques de Laâyoune en vue de faciliter les opportunités d’échanges et de partenariats B2B, et de collaboration économique à l’échelle nationale et internationale. Le projet concerne plusieurs secteurs clés comme l’agribusiness, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les énergies renouvelables et la logistique.

La plateforme favorisera également la mise en relation directe entre les entreprises locales et les investisseurs à travers un moteur de recherche et de géolocalisation des entreprises selon leur secteur d’activité et leurs points d’intérêts.

Le directeur régional adjoint de MEPI, Tyler Joyner, a déclaré «nous aiderons également les entreprises à se connecter les unes aux autres, à promouvoir le marketing B2B ainsi qu’à atteindre les investisseurs internationaux» lors de la cérémonie de lancement de ce projet, présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

De son côté, le directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohammed Jifer, a indiqué que cette plateforme constitue un maillon important dans la chaîne de valorisation de son potentiel économique et de son offre territoriale.