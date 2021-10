Dakhla : Des entreprises françaises prospectent les opportunités d’investissement et de partenariat

Des chefs d’entreprises françaises ont tenu, mardi à Dakhla, une rencontre avec les responsables locaux, en vue d’explorer les opportunités d’investissement et de partenariat. Initiée par le Centre régional d’investissement (CRI) et l’Agence d’attractivité inspire Metz, en partenariat avec le consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg, cette mission économique vise à informer la délégation des grands projets d’infrastructures réalisés afin de nouer des relations opérationnelles avec des acteurs et porteurs de projets marocains.

À cette occasion, les acteurs économiques et chefs d’entreprises français ont débattu des opportunités d’investissements et d’affaires dans différents secteurs productifs de la région Dakhla-Oued Eddahab, tels que l’agroalimentaire, la logistique, l’immobilier, le développement durable, les énergies renouvelables, la métallurgie, la construction, la formation et la recherche.

Le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a mis l’accent sur le large éventail d’atouts économiques qu’offre la région, citant les avantages accordés aux investisseurs comme sens les incitations et exonérations fiscales, les mesures de soutien à l'exportation, ainsi que l’assistance et soutien aux investisseurs dans l’obtention des autorisations administratives requises.

Le maire de Metz, François Grosdidier a souligné que cette mission économique française a pour but de découvrir Dakhla-Oued Eddahab très riche en potentialités économiques et humaines, notant que les chefs d’entreprises sont très intéressés par les opportunités d’investissement et de développement dans la région.

Ont pris part à cette rencontre les chefs des services extérieurs, des représentants des Chambres professionnelles de la région et des représentants de l’Union des entreprises de la Moselle, de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, de l’université de Lorraine à travers son Institut d’administration des entreprises, de l’Eurométropole de Metz, du consortium immobilier et de l’Agence d’attractivité inspire Metz.