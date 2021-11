Le Maroc dénonce à Genève les dérapages de la rapporteuse Mary Lawlor

« Cette séparatiste, instrumentalisée, au vu et au su de tous, depuis de nombreuses années par les milices du polisario et les moyens de propagande du régime algérien, a trouvé, à plusieurs reprises, dans les écrits de Madame Lawlor, un réceptacle, contraire à toutes les preuves accablantes et objectives concernant ses comportements qui n’ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec ceux d’une prétendue défenseuse des droits de l’Homme », a écrit M. Zinber dans un communiqué en réaction aux propos de la rapporteuse.

A cet égard, il a rappelé que dans une lettre au Conseil de Sécurité, appuyée par des preuves factuelles, y compris des photos avérées, sur lesquelles la séparatiste apparaît en tenue militaire, et arborant des armes de guerre, la Représentation Permanente du Maroc à New York, a dévoilé que cette séparatiste est une manipulatrice, à la solde des adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc, et ne peut en aucun cas être considérée comme défenseuse des droits de l’Homme.

M. Zniber rappelle qu’elle avait vigoureusement condamné, par une lettre en date du 02 juillet 2021, le communiqué publié alors, par la Rapporteuse Spéciale, Mary Lawlor, prenant cause et effet pour des séparatistes ayant été condamnés par les tribunaux compétents, en présence de dizaines d’observateurs, de juristes et d’avocats internationaux, après avoir assassiné 11 membres des forces de l’ordre marocaines, de manière lâche, sauvage et inhumaine.

Cette lettre, poursuit l’ambassadeur, « avait interrogé sur la volonté réelle de la Rapporteuse Spéciale, qui, de toute évidence, ne s’inscrit pas dans la logique d’interaction et de dialogue, prônée par le Royaume du Maroc ».

Il a rappelé que les instances internationales, au même titre que l’ensemble de la Communauté Internationale, constatent, en tout temps, le climat de liberté totale et de la jouissance pleine des droits entiers des populations des provinces du sud comme dans le reste du Royaume.

Les récentes élections générales du 08 septembre 2021, en sont une preuve éclatante, au vu de la participation massive de la population de ces régions, comme dans les scrutins précédents, y compris dans la propre famille de la séparatiste en question, dont certains sont également élus et représentent dignement et avec fierté, les populations dans les instances électives de leurs communes respectives, a-t-il souligné.

Le Maroc rejette ainsi catégoriquement les termes utilisés, avec une extrême légèreté, par la Rapporteuse Spéciale, qualifiant les propos de la Représentation Permanente à New York de « menaces », a affirmé M. Zniber, reprochant à ladite rapporteuse « un dépassement clair et outrageux du cadre de son mandat, qui l’écarte de la neutralité dont devrait faire montre un titulaire de mandat, dans sa considération de toute question relevant des droits de l’Homme ».