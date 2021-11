Maroc/Israël : le Spleen de l’Espagne quant à des relations naissantes

Il est dit dans ce rapport de 214 pages et qui résume de la meilleure façon, l’état d’esprit d’à côté celui d’Espagne et dont Hespress se fait le devoir, voire, le bonheur d’en rapporter quelques bribes, « Nous savons tous que la nation espagnole est en grand danger. En effet, le lobby juif est la première force de pression au monde ». Par conséquent, poursuit le document, « le rapprochement maroco-israélien a donné à Rabat, force et influence dans la région. Nous avons enregistré un enthousiasme sans précédent dans les déclarations de responsables israéliens généralement prudents, qui sont d’origine marocaine et qui occupent des fonctions sensibles en Israël ».

Et la morosité d’âme au fur et à mesure de la lecture du document est on ne peut plus manifeste du côté des services de renseignement d’Espagne, « Outre la coopération en matière de planification opérationnelle, de recherche et de développement technologique militaire, la coopération maroco-israélienne comprendra également la construction d’une base militaire près de nos frontières nationales. Le projet de base militaire dépasse de loin les objectifs de la Convention d’Abraham, dont le Maroc est partie prenante ». Le document dit encore, à faire verser des larmes à Sire Sanchez & co, que, nous avons également reçu des informations selon lesquelles la coopération entre le Maroc et Israël pourrait aller au-delà de la sécurité et de la défense pour parvenir à un accord de renseignement. En outre, Israël développera une industrie locale pour produire des drones, ce qui renforcerait les capacités aériennes marocaines, ce qui permettra également aux Israéliens de produire des drones en grande quantité et à un prix inférieur au Maroc, afin de bien se positionner sur les marchés d’exportation ».

Et d’une mélancolie sans raison apparente de la part des limiers des services de renseignement d’Espagne, « Il y a un danger aussi bien au sud qu’au nord ; les autorités marocaines ont autorisé la prospection de pétrole sur la côte de Tarfaya à une entreprise qatari près des eaux canariennes. Aussi, le gouvernement local est très perturbé par cette évolution ». Ben ! ce sont nos eaux ! Il faudra s’y faire. Et d’appeler Madrid à intervenir d’urgence, « Parce que trouver du pétrole ou du gaz serait désastreux pour l’environnement là-bas, et Rabat a également accordé des licences à une entreprise israélienne pour explorer le pétrole et le gaz dans les eaux désertiques “occidentales” Dakhla, qui est une eau appartenant à notre région là-bas dans les îles Canaries » Sic ! Et puis quoi encore ? Que nenni ! ces eaux « désertiques » n’ont été ni espagnoles, ni autres au demeurant, elles sont bel et bien marocaines que les services de désinformation… pardon ! du renseignement d’Espagne se rassurent à moins qu’une stratégie hégémonique et colonialiste persiste dans les esprits de l’exécutif de l’autre rive.

On regrettera pour l’amusement de la galerie que le rapport parfois se mélange les lacets quant aux eaux marocaines. « si nous retournons à nos frontières nord avec le Maroc, car il y a un précédent très dangereux du fait que Rabat, et cela ne devrait pas être toléré, quels que soient les défis marocains, il se construit une ferme piscicole à côté des eaux territoriales des îles Jaafari ». Ben voyons ! si l’on s’en tient à cette logique, les aux tangéroises seraient à Gibraltar ce que celles de Gharnata sont au Maroc. Effronté le document poursuivra, « nous avons contacté nos amis du renseignement européen, mais nous n’avons pas trouvé de réaction chaude à l’encontre de ces mouvements marocains. Tout le monde a peur de la réaction de Rabat. À Washington, l’Alopi, juif marocain, nous a fermé de nombreuses portes et l’Amérique n’est pas prête à donner des cours d’orientation à Rabat. Le Maroc est devenu son enfant “humiliant ‘en Afrique du Nord, et Rabat nous dérange énormément ». Allez ! pour ne pas trop froisser nos amis espagnols on suggèrera qu’une formation en ce sens ici-bled, ne serait pas de trop et que le renseignement d’Espagne ne s’en porterait que mieux.

Et puis peu ou « pas enthousiaste à l’idée d’ouvrir les frontières de Sebta et Melilla, le Maroc a plutôt dépassé les limites du tact politique avec nous. Aussi avons-nous commencé à exiger que ce qui concernait nos affaires intérieures, comme régler la situation des Marocains qui travaillent à Sebta et Melilla où l’activité de renseignement marocaine dans les deux villes est devenue au-delà de toute imagination soient une priorité. Les Hispaniques d’origine marocaine sont une bombe pour nous, car Rabat peut les déplacer à tout moment et quand elle veut ». Voilà comment accuser le Royaume du Maroc d’être un état terroriste.

Quant à la démarcation des frontières maritimes, « les autorités marocaines hésitent à discuter de la question avec nous. Ils procrastinent toujours avec des arguments peu convaincants afin de ne pas s’asseoir à la table des négociations pour résoudre le problème de par une forte position géopolitique et de nouvelles alliances ayant accru une intransigeance à rendre le problème indifférent ». Normal quand on a eu une Laya amourachée d’un Ghali à la tête de la diplomatie espagnole cela se comprend.

Il y va sans dire que ce rapport portant le nom de « Research Range 19/2021 » et titré « Red Cloud over Madrid », nous ramène à un autre, celui auquel le Roi Mohammed VI, sans citer quiconque dans son discours prononcé à l’occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple avait fait allusion, celui du think tank au nom de Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) dont se nourrissent l’exécutif d’Allemagne et son Parlement pour imposer leur diktat au meilleur peuple du monde et ce, par manque d’imagination, de créativité politique et diplomatie. « Plutôt que d’appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d’un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports ont franchi toutes les limites de l’acceptable, allant jusqu’à recommander que soit freinée la dynamique de développement de notre pays, au motif captieux qu’elle crée une dissymétrie entre les États maghrébins », avait expliqué le roi Mohammed VI. C’est tout dire du bien que nous veut l’Europe à travers deux de ses Nations phares, l’Espagne et l’Allemagne et qui mettent la France dans une position bien délicate quant à sa position vis-à-vis du Maroc quant à cela.