Après la Ligue arabe, la CAF publie la carte du Maroc avec ses frontières et intégrant le Sahara

Après la Ligue arabe, la Confédération africaine de football a publié à son tour une carte complète du Maroc, intégrant le Sahara. La CAF a fait mieux que l’organisation panarabe, accompagnant la carte du royaume de ses frontières, rendant ainsi difficile la mission de l’envoyé de l’Algérie pour le Sahara occidental et le Maghreb, Amar Belani, d’accuser les médias marocains de diffuser de fausses informations.

Le 26 décembre, le diplomate a noté que la Ligue arabe «n’a pas précisé les frontières des Etats membre». Un message bien reçu par la Confédération africaine de football. La publication de la carte complète du Maroc par la CAF intervient à quelques jours du coup d’envoi de la prochaine Coupe africaine des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

Ce succès diplomatique du royaume au sein de la CAF ne peut éclipser le fait que la Confédération africaine de handball a cédé à la pression de l’Algérie et la Zambie, et a décidé de reporter la 25e édition de la Coupe d’Afrique des Nations seniors hommes de Handball, annoncée à Guelmim et Laâyoune, sans réaffirmer le maintien de l’organisation de la compétition sportive dans les deux villes marocaines.