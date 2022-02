Doha réitère son soutien total à l'intégrité territoriale du Maroc

Toute solution à cette question ne peut être envisagée que dans le cadre de la souveraineté du Maroc et l'intégrité de ses territoires, a insisté Doha à l'occasion de la 8e session de la Haute Commission mixte maroco-qatarie, tenue sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Cheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, et du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.

Lors de l'ouverture des travaux de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau distingué atteint par les relations bilatérales dans différents domaines, affirmant leur détermination à donner un nouvel élan à leur coopération au profit des deux peuples frères.

Les deux parties ont abordé les différents domaines de coopération bilatérale, insistant sur l'importance de la coordination et la concertation politique, ainsi que sur l'action commune pour le bien des deux pays frères, indique le procès verbal de la session, ajoutant qu'elles ont passé en revue les résultats des réunions du Comité préparatoire et celles des ministres et se sont mises d'accord sur un ensemble de questions.

En matière de coopération sectorielle, la Commission a appelé à la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine du transport maritime, signé en avril 2016, à travers la formation d'un groupe de travail mixte, qui établira un plan de travail pour l'exécution des axes dudit accord.

S'agissant du transport aérien, la Commission a appelé au développement d'un partenariat rassemblant l'académie Mohammed VI de l'aviation civile et l'académie aéronautique du Qatar, à travers l'activation des domaines de coopération cités dans le mémorandum d'entente

Les travaux de cette session ont été sanctionnés par la signature de mémorandums d'entente sur la coopération dans les domaines des habous et des affaires islamiques, le tourisme et le contrôle financier entre le bureau d'audit de l’Etat du Qatar et la Cour des comptes marocaine.

Les accords signés concernent également le 5e programme exécutif de l'accord de coopération culturelle et artistique (2022-2025), le 3e programme exécutif dans le domaine de la jeunesse (2023-2024) ainsi que le 2e programme exécutif de coopération dans le domaine des sports (2022-2023).