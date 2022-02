Vers une station de dessalement à Dakhla

Et de deux! Après la mise en service de celle de Chtouka, la première au Maroc, une nouvelle station de dessalement sera lancée à Dakhla. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, s’apprête à concrétiser ce projet, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 février.

Le ministre de tutelle s’est rendu sur le lieu d’installation d’une unité de dessalement d’eau de mer pour l’irrigation agricole et la production d’eau potable au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab. A cette occasion, il a déclaré que «cette visite vient pour s’enquérir de l’état d’avancement du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a été l’occasion de tenir une séance de travail consacrée au projet du nouveau bassin agricole de 5.000 ha au niveau de cette région, qui sera irriguée à travers une station de dessalement de l’eau de mer».

Lors de sa visite de terrain, Mohamed Sadiki s’est également rendu sur deux autres sites. Le premier, une unité de production et de valorisation de couscous d’un coût de 3,5 millions de dirhams, bénéficie à 40 femmes d’une union de coopératives. A terme, comme le précise le journal, le projet devrait réaliser un chiffre d’affaires de 3,6 millions de dirhams et créer près de 12.000 journées de travail.

Le second site est l’Institut des techniciens spécialisés en agriculture de Dakhla, qui forme les techniciens et ouvriers qualifiés dans les filières de l’horticulture et de la production maraîchère. D’une capacité de 100 stagiaires aujourd’hui, l’établissement devrait passer à 200 places dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green. L’objectif? Former 3.545 jeunes à l’horizon 2030.