Rallye Dakhla-El Guerguerat des voitures classiques: La 2ème édition tient ses promesses

Ainsi, Jaouad Berrada et son fils Ismail se sont adjugé la 1ère place du podium au volant d’une Porsche 930, suivis de Zouhir Bennani au volant de sa Mercedes SL 560, tandis que la 3ème place est revenue à Kenza et Meryem Bekkari, ayant piloté un Mazda MX5. Initiée par la Fédération marocaine des véhicules anciens (FMVA), cette manifestation sportive a connu la participation d’environ 120 collectionneurs marocains et étrangers, à bord de 42 véhicules anciens pour célébrer la marocanité du Sahara, en conciliant valeurs patriotiques et passion automobile. Un sentiment de fierté et de patriotisme a ainsi gagné tous les participants qui se sont dirigés vers le poste frontière El Guerguerat où ils ont interprété l’hymne national, en portant haut et fort les couleurs nationales. Outre des Marocains, cet événement sportif a connu la participation d’une pléiade de passionnés de voitures classiques issus de plusieurs pays dont les États-Unis d’Amérique, la France, le Canada et la Belgique.

Par ailleurs, et en parallèle avec la 2ème édition du rallye Dakhla-El Guerguerat, les trophées du «Grand Prix Omar Bekkari» des voitures classiques ont été remis, vendredi à Dakhla, aux vainqueurs de cette course. Ainsi, Salim et Omar Bekkari (Maroc) se sont adjugé la 1ère place du podium au volant d’une Porsche 911, suivis de Cantarel Jean Pierre et sa fille Charlotte (France) à bord de leur Ford Mustang (2ème place). La 3ème place est revenue ex æquo à Zouhir Bennani au volant de sa Mercedes SL 560 et à Kenza et Meryem Bekkari, ayant conduit un Mazda MX5.