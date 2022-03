Zapatero à ”El Pais” : Le soutien de l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara dans “l’intérêt de l’Espagne, de sa sécurité et sa stabilité”

L’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a une nouvelle fois défendu la position de son pays sur la question du Sahara marocain, soulignant que le soutien exprimé par Madrid à l’initiative marocaine d’autonomie “est dans l’intérêt de l’Espagne, de sa sécurité et de sa stabilité”.

‘’Il s’agit d’une position qui est dans l’intérêt de l’Espagne, de sa sécurité, de sa politique intérieure et de sa stabilité’’, a affirmé M. Zapatero dans un entretien au quotidien espagnol “El Pais”, publié mercredi.

‘’J’apprécie positivement cette position car elle est sincère et courageuse (…) et prise de manière libre’’, a relevé, dans ce contexte, l’ancien chef du gouvernement espagnol (2004-2011), faisant observer qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une ‘’cohérence politique’’.

Selon M .Zapatero, ‘’ce que le gouvernement a fait, c’est de clarifier et de ratifier la position de l’Espagne qui est une position constructive et de soutien’’ au Maroc, rappelant que depuis la présentation par le Maroc de cette initiative en 2007, ‘’le Conseil de sécurité des Nations unies l’a saluée, et la soutenir ne sort donc pas de ce cadre’’.

La décision prise par le gouvernement de Pedro Sanchez est “la confirmation explicite de la politique de l’Espagne depuis 2008’’, a-t-il dit, précisant qu’il a exprimé son soutien au plan marocain d’autonomie depuis cette date.

‘’La résolution pacifique des conflits doit être fondée sur la logique et la recherche d’un accord’’, a indiqué M. Zapatero, assurant, dans ce sens, que le gouvernement espagnol a pris une décision ‘’courageuse et correcte’’.

‘’Les gouvernements ont la responsabilité politique de trouver des solutions, pas seulement de faire preuve de compassion’’, a conclu M. Zapatero.